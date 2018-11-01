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Артем Кузелев

Кто получит The Fashion Awards в этом году?

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  • 01 Ноября 201819:27

Британский Совет моды объявил список номинантов на свою ежегодную премию The Fashion Awards.

Организаторы одного из главных модных мероприятий и Британский модный совет опубликовали список номинантов премии The Fashion Awards 2018. В этом году торжественная церемония пройдет 10 декабря в Лондоне и обещает стать очень насыщенной. Номинации на данный момент выглядят так:

«Дизайн женской одежды» – Клэр Уэйт Келлер (Givenchy), Роксанда Илинчич (Roksanda), Симон Роша (Simone Rocha), Виктория Бэкхем (Victoria Beckham) и Джонатан Андерсон (J.W. Anderson);

«Дизайн мужской одежды» – Крейг Грин (Craig Green), Ким Джонс (Dior Homme), Мартин Роуз (Martine Rose), Риккардо Тиши (Burberry) и Джонатан Андерсон (J.W. Anderson).

«Молодой дизайнер» – марки Matty Bovan, A.W.A.K.E., Rejina Pyo, Richard Quinn, Aries, Cottweiler, Art School, Kiko Kostadinov, Phoebe English и A-Cold-Wall.

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