Кто претендует на премию BFC/Vogue Fashion Fund в этом году?

Британский Совет моды и редакция Vogue UK объявили шорт-лист ежегодного конкурса среди дизайнеров.

Жюри премии BFC/Vogue Fashion Fund назвало главных претендентов на победу в этом году. В шорт-лист вошли обладательница премии LVMH Prize Грейс Уэйлс Боннер, ювелир Рош Матани (Alighieri), дизайнер Натальи Алавердян с проектом A.W.A.K.E Mode, бренд аксессуаров Neous, а также марки Charles Jeffrey Loverboy, Rejina Pyo и David Koma. Имя победителя будет названо 1 мая 2019 года, по традиции он получит 200 000 фунтов на развитие собственного бизнеса и годовую программу поддержки от экспертов британского Совета моды.