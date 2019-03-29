Кто стал финалистом LVMH Prize?

Жюри конкурса для молодых дизайнеров объявило имена финалистов премии этого года.



Люксовый конгломерат и эксперты жюри премии LVMH Prize объявили имена дизайнеров, которые поборются за победу в этом году. В финале ежегодного конкурса для молодых дизайнеров оказалось несколько брендов. Финалистами стали японская марка Anrealage, марки Bethany Williams и Stefan Cooke из Великобритании, американский бренд Bode, Hed Mayner из Израиля, нигерийская марка Kenneth Ize, французы Phipps и Thebe Magugu из ЮАР. Обладателя премии назовут на торжественной церемонии в июне.