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Артем Кузелев

Кто стал финалистом LVMH Prize?

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  • 29 Марта 201917:09
Сюжеты: LVMH

Жюри конкурса для молодых дизайнеров объявило имена финалистов премии этого года.


Люксовый конгломерат и эксперты жюри премии LVMH Prize объявили имена дизайнеров, которые поборются за победу в этом году. В финале ежегодного конкурса для молодых дизайнеров оказалось несколько брендов. Финалистами стали японская марка Anrealage, марки Bethany Williams и Stefan Cooke из Великобритании, американский бренд Bode, Hed Mayner из Израиля, нигерийская марка Kenneth Ize, французы Phipps и Thebe Magugu из ЮАР. Обладателя премии назовут на торжественной церемонии в июне.

 

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