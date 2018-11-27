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Артем Кузелев

Кто станет «Моделью года – 2018»?

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  • 27 Ноября 201818:23
Сюжеты: British Fashion Awards

Интернет-издание Just Jared опубликовало список главных манекенщиц-претенденток на награду The British Fashion Award.

Британский Совет моды назвал главных претенденток на звание модели годы. На этот раз награда может достаться 17-летней Кайе Гербер, которая суперуспешно начала полноценную карьеру в 2018 году. На почетный титул также претендуют суданско-австралийская модель Адут Акеч, британка Адвоа Абоа, американка Белла Хадид и канадка Винни Харлоу. О том, кто победит, узнаем 10 декабря после торжественной церемонии в Альберт-холле в Лондоне.

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