Кто станет «Моделью года – 2018»?

Интернет-издание Just Jared опубликовало список главных манекенщиц-претенденток на награду The British Fashion Award.

Британский Совет моды назвал главных претенденток на звание модели годы. На этот раз награда может достаться 17-летней Кайе Гербер, которая суперуспешно начала полноценную карьеру в 2018 году. На почетный титул также претендуют суданско-австралийская модель Адут Акеч, британка Адвоа Абоа, американка Белла Хадид и канадка Винни Харлоу. О том, кто победит, узнаем 10 декабря после торжественной церемонии в Альберт-холле в Лондоне.