Кто станет новым владельцем Roberto Cavalli?

Итальянский дом моды сообщил, что сразу три инвестора рассматривают возможность приобретения марки.

Дом Roberto Cavalli предоставил суду Милана документы, согласно которым сразу три инвестора рассматривают возможность приобретения марки. В данный момент 90% компании принадлежит частному инвестфонду Clessidra, управление которого оказалось не очень эффективным. Привлечение к сотрудничеству группы Rothschild тоже не дало положительных результатов. Предоставленные суду документы говорят о том, что сейчас у компании есть 80 потенциальных инвесторов. Самыми крупными из них являются американский холдинг Bluestar, группа Ренцо Россо OTB и немецкий дизайнер Филипп Пляйн. Вероятно, в самое ближайшее время вопрос покупки-продажи будет решен.