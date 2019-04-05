Вход
ADV
Интересно
Roberto Cavalli (170)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Кто станет новым владельцем Roberto Cavalli?

  • 109
  • 0
  • 05 Апреля 201920:50
Сюжеты: Roberto Cavalli

Итальянский дом моды сообщил, что сразу три инвестора рассматривают возможность приобретения марки.

Дом Roberto Cavalli предоставил суду Милана документы, согласно которым сразу три инвестора рассматривают возможность приобретения марки. В данный момент 90% компании принадлежит частному инвестфонду Clessidra, управление которого оказалось не очень эффективным. Привлечение к сотрудничеству группы Rothschild тоже не дало положительных результатов. Предоставленные суду документы говорят о том, что сейчас у компании есть 80 потенциальных инвесторов. Самыми крупными из них являются американский холдинг Bluestar, группа Ренцо Россо OTB и немецкий дизайнер Филипп Пляйн. Вероятно, в самое ближайшее время вопрос покупки-продажи будет решен.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru