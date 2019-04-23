Кто возглавил марку Schiaparelli?

Руководство парижского дома моды назвало имя нового креативного директора.

Буквально через пару дней после известия об увольнении Бертрана Гийона марка Schiaparelli поделилась очередными новостями. Преемником французского дизайнера в доме станет Дэниел Розберри. Ранее он работал арт-директором в компании Thom Browne, а теперь займется дизайном и развитием всех линий Schiaparelli. В планах Розберри активная работа с архивами Эльзы Скьяпарелли и адаптация ее сюрреалистического наследия к требованиям дня настоящего.