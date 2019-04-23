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Артем Кузелев

Кто возглавил марку Schiaparelli?

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  • 23 Апреля 201923:32
Сюжеты: Schiaparelli

Руководство парижского дома моды назвало имя нового креативного директора.

Буквально через пару дней после известия об увольнении Бертрана Гийона марка Schiaparelli поделилась очередными новостями. Преемником французского дизайнера в доме станет Дэниел Розберри. Ранее он работал арт-директором в компании Thom Browne, а теперь займется дизайном и развитием всех линий Schiaparelli. В планах Розберри активная работа с архивами Эльзы Скьяпарелли и адаптация ее сюрреалистического наследия к требованиям дня настоящего.

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