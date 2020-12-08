Кто впервые примет участие в ближайшей Неделе haute couture?

Ближайшая Неделя высокой моды пройдет с 25 по 28 января 2021 года. Уже сейчас представители Синдиката высокой моды готовы поделиться новостями о расписании показов и участниках мероприятия.

Одной из главных новостей предстоящей Недели стало участие в ней нового бренда Альбера Эльбаза AZ Factory. Однако если участие Эльбаза в кутюрном марафоне – одно из самых ожидаемых событий сезона, то еще два новобранца – дизайнеры Шарль де Вильморен и Стерлинг Руби – вызывают удивление и интерес.

Шарль де Вильморен, которому на данный момент всего 23 года, успел постажироваться в доме Lanvin. Будучи выпускником Школы Синдиката высокой моды, Вильморен уже запустил собственную марку женской и мужской одежды в разгар карантина 2020 года, использовав Instagram в качестве основной площадки для продвижения. Кроме того, недавно молодой дизайнер участвовал в GucciFest. Его стиль характеризуется яркими фантазиями и эстетикой детства.

Стерлинг Руби – любимый художник Рафа Симонса и творец, работающий в самых разных техниках от скульптуры и живописи до видеоарта. Сотрудничая с Симонсом, он успел поработать с Dior и Calvin Klein, а полтора года назад запустил собственную марку S.R. Studio LA. CA., с которой дебютировал на Pitti Uomo и Неделе женской моды в Париже.

В числе марок, которые уже не в первый раз становятся приглашенными членами синдиката, на этот раз Aelis, Aganovich, Azzaro, Christophe Josse, Georges Hobeika, Imane Ayissi, Julie De Libran, Rahul Mishra, Rvdk Ronald Van Der Kemp, Yuima Nakazato, Ulyana Sergeenko и Zuhair Murad.

Кроме того, в парижской Федерации высокой моды и прет-а-порте сообщили даты ближайшей мужской Недели мужской моды в Париже. Показы пройдут 19-24 января 202 года, однако о формате мероприятия пока что ничего неизвестно.