Кто заменит Карла Лагерфельда в доме Chanel?

Слухи о том, что парижский дом моды скоро попрощается с нынешним креативным директором, в последнее время звучат все чаще.

Следует сразу отметить, что представители компании, владеющей маркой Chanel, не дают никаких комментариев по ситуации с Карлом Лагерфельдом. Известно лишь, что в одном из заявлений президент дома Бруно Павловски сообщил: «Я знаком с этими слухами и нахожу их довольно забавными. Но за ними нет ничего серьезного».

Однако инсайдеры ситуации говорят, что вероятнее всего в скором времени Карл Лагерфельд покинет парижскую компанию. Освободившееся место многие источники пророчат Фиби Фило, которая покинула Celine, но вопреки прогнозам не начала работу в Burberry или Bottega Veneta. Внутренний источник Chanel говорит, что скорее всего Лагерфельда заменит Вирджини Виар, которая в данный момент занимает пост студийного директора марки.