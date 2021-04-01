«Кубок Ирины Слуцкой 2021» состоялся!

С 25 по 28 марта в Ледовом дворце Владимира с успехом прошёл V Всероссийский областной турнир по фигурному катанию на коньках «Кубок Ирины Слуцкой 2021».
Всероссийские детско-юношеские соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Ирины Слуцкой» проводятся традиционно с 2016 года по инициативе и под руководством двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, двукратного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России, председателя президиума Добровольного физкультурного союза Ирины Слуцкой. В этом году арбитры просмотрели и оценили более 450 выступлений фигуристов в возрасте от 7 до 15 лет, которые соревновались в юношеских и спортивных разрядах, на присвоение звания «кандидат в мастера спорта», а также в командном турнире. Свои программы также показали и самые юные фигуристы в возрасте от 4 до 7 лет. Участники представляли спортивные школы более чем 50 городов Российской Федерации.
Турнир, который в этом году отметил пятилетний юбилей, является личным вкладом знаменитой российской спортсменки в развитие детского, юношеского спорта и спорта высших достижений, популяризации и дальнейшего развития фигурного катания. Можно уже подвести некоторые итоги и с уверенностью сказать, что это отличная площадка для выявления юных перспективных спортсменов, совершенствования спортивного мастерства фигуристов, обмена опытом между тренерами, специалистами и спортсменами. «Кубок Ирины Слуцкой» с каждым годом привлекает всё больше и больше зрителей, популяризирует здоровый образ жизни, активный отдых и занятия спортом.
«Кубок Ирины Слуцкой» организован в полном соответствии с международными стандартами проведения соревнований по фигурному катанию. Все участники выполняют требования квалификационных разрядов. Сама Ирина Слуцкая напутствовала юных фигуристов на церемониях награждения и подарила каждому частицу своего внимания на автограф-сессиях.
Ни один из участников соревнований не остался без пожеланий и подарков от партнеров мероприятия. Так, бренд Bosco вручил памятные подарки участникам соревнований. Тренеры и родители юных фигуристов традиционно высоко оценили «Кубок», справедливо считая его путёвкой в большой спорт.
Партнерами Турнира выступили: кондитерская компания АО «КОНТИ-РУС», бренд детской канцелярской продукции «Каляка-Маляка», первый канцелярский бренд для поколений Y и Z LOREX, бренд канцтоваров Schoolformat, издательский холдинг Hobby World, магазин массажного оборудования YAMAGUCHI (в июне 2021г. состоится открытие фирменного салона Yamaguchi в г. Владимир ТЦ «Мегаторг»), всемирно известный японский производитель настенных часов RHYTHM, массажные коврики и подушки нового поколения Pranamat, лучший аквапарк для семейного отдыха «Ква-Ква парк», косметическая компания Faberlic, декоративная косметика Vivienne Sabo, природная, питьевая, глубинная вода из озера Байкал - Legend of Baikal, натуральные продукты с уникальным вкусом Natures factory, крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков Nestle, мороженое «Караваево».
Соорганизаторами турнира выступили: Добровольный физкультурный союз, Администрация Владимирской области, Федерация фигурного катания на коньках Ивановской области, Детская юношеская спортивная школа фигурного катания Ирины Слуцкой.
До встречи на «Кубке Ирины Слуцкой 2022»!
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