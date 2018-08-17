Дизайнер Faith Connexion Анастасия Григорьева проведет мастер-класс в Москве

Российская школа не раз заявляла о себе громкими именами своих учеников. Недавно на небосклоне мировой моды зажглась новая звездочка - Анастасия Григорьева, которая работает дизайнером в одной из флагманских модных компаний мира - Faith Connexion. Мне посчастливилось не только учиться с Асей на одном курсе в Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, дружить с ней, но и стать ее ученицей на курсе Fashion Illustration в Парижской International Fashion Academy. А еще, этим летом, во время Парижской Недели моды, Ася пригласила меня в шоу рум Faith Connexion, где я взяла у нее интервью, будучи уверенной в том, что каждому начинающему и каждому состоявшемуся дизайнеру будет невероятно любопытно и полезно узнать, как любовь к своему делу, недюжинная работоспособность и позитивное отношение к жизни ведут к исполнению самых необыкновенных мечтаний.

Е: Ася, ты работаешь в Париже, в Faith Connexion, и это кажется фантастикой. Однако стоит только взглянуть на твои работы, как сразу понимаешь, что фантастика – то, что ты делаешь, потому что все, что ты делаешь – истинно высший пилотаж. Расскажи, пожалуйста, как называется сейчас твоя должность, каковы твои обязанности, из чего складывается твой рабочий день?

А: Здравствуй, Катя! Спасибо огромное за комплименты. Я четвёртый год работаю в Париже в компании Faith Connexion дизайнером одежды. Мне невероятно повезло, моё понимание стиля и стиль компании совершенно совпадают. У нас коллаборейшен дизайнеров из Антверпена, Парижа, Нью-Йорка. Мы разрабатываем разные линейки, которые могут варьировать и переплетаться. Я получаю темы от руководства, их воплощение – моя задача, я свободна в своих решениях. Мне часто приходится иметь дело с необычными вещами, например, как-то мне дали задание сделать Tremploy, по-русски - совместить в одном изделии рубашку, пиджак, жилет. Для этого я отрисовала 20 эскизов с разными идеями, из которых были отобраны наиболее сильные. Иногда, чтобы ускорить процесс создания, я отправляюсь в магазин, где вещи продаются за один евро, покупаю, стираю и делаю из них «нарезку» - получается новый предмет.

Также, я отрисовываю коллекции всех дизайнеров при проведении шоурума для того, чтобы представить концепцию коллекции в эскизах. Всё собирается в «луки» в единой стилистике ещё до момента презентации коллекции. Обожаю состаривать свежеотшитые вещи машинкой «Дремель» и специальной щёткой для придания аутентичности и «рок-н-ролльности», а также наклеивать стразы, заливать хлоркой, делать люверсы, сочетать несочетаемое!

Е: Как ты считаешь, российская школа подготовки дизайнеров сильна? Знаю, что базовое образование модельера ты получила в России, но по-настоящему овладела специальностью в Великобритании и во Франции. Чья школа стала для тебя основополагающей? Или это все-таки, некие бусы, где навыки нанизываются на нить, как бусинка к бусинке, и в результате мы видим нечто цельное и красивое, а если бусинки собраны в разных странах, добыты с большим трудом, то это и вовсе шедевр?

А: Учась в английской школе London College of Fashion, я приобрела важный навык: когда преподаватели дают знания, их надо брать! Ведь там система обучения заточена на самостоятельное освоение профессии. Вернувшись домой, я стала больше внимания уделять рисунку, шитью же в меньшей степени, о чем жалею. С гордостью могу сказать, что в Москве очень сильная школа, и благодаря полученным знаниям я нашла работу в Париже! Я восхищаюсь ГПИ МЭИ (ТУ), в нем нас одновременно учили творческому подходу и основам профессии! Мне повезло с наставниками. Таира Евгения Грассл научила воспринимать фэшн, как искусство, начинать рисунок не с деталей отделки, а с глобальной идеи. Елена Викторовна Ржевская приучила начатое доводить до конца, быть смелой и развивать стиль, который нравится, а также дала азы по основным тематикам дизайна одежды: как рисовать классику, тренчи и рединготы, как делать коллажи и мудборды! В Европе учат правильно презентовать свои работы и идеи, ведь важно представить их максимально аргументированно и уверенно.

Е: Ася, я знаю, что ты очень близка к своим родителям, что они твои лучшие друзья и единомышленники. Как они отнеслись к твоему решению уехать из России, как отпустили тебя в неизвестность?

А: Мечта моих родителей, чтобы я реализовала себя в своей профессии. Они меня во всем всегда поддерживают и мне доверяют.

Е: Вопрос, наверно, очень банальный, но ответ на него всегда всех интересует: чем ты вдохновляешься, создавая новые модели?

А: Я обожаю, когда рядом сильные дизайнеры. В работе они меня провоцируют и стимулируют - равняюсь на них. Некоторое время тому назад стала преподавать, при этом я также восхищаюсь своими учениками, их задору и талантам и стремлюсь в этом их поддерживать, и сама этим заряжаюсь! Все эти люди меня подпитывают, создают энергетику восхищения! Еще меня волнует всё, что меня окружает: часто фотографирую работы стритарта, игрушки в витринах магазинов, выставки и пр. Фотографии распечатываю, клею в скетчбук, порой это может быть даже кусок газеты, постера, я также записываю разные, запавшие в сердце фразы сначала рукой, а потом печатаю подходящим шрифтом. Часто этим идеям тоже находится применение, они становятся концептуальными и рождают новую историю. Иногда несущественная деталь воплощается потом в интересную идею.

Е: Ася, я знаю, что рисование – это твоя страсть, и ты не расстаешься со скетчбуком никогда. Как давно ты рисуешь? Как ты считаешь, возможно ли развить умение рисовать, если у человека нет большого таланта и специального образования?

А: Я занималась скульптурой с 7 до 15 лет, и мой преподавать Юрий Юрьевич Григорьев все время говорил, что надо начинать с рисунка. И только в 17 лет я осознала важность рисунка! Считаю возраст старта не важен. Важно попасть к классному преподавателю и самому иметь огромное желание и окружение - людей, которые тоже рисуют и вдохновляют. Бывает, что родители с юных лет отдают детей в художественные школы, и уже к 11 классу ребята рисуют великолепно, но ненавидят это делать и бросают. В каждом человеке заложен индивидуальный художественный почерк, нужно просто много рисовать, и тогда твоя манера будет иметь развитие. Я все время учусь, процесс – безостановочный…



Е: Что тебе больше всего нравится в Faith Connexion?

А: Стиль, разные дизайнерские линейки. Работа с эскизами, макеты, иллюстрации для клиентов, съемки, и то, что все это часто меняется.

Е: Твой позитив заряжает всех вокруг, и я говорю это со знанием дела: став на время твоей ученицей, я опять будто вернулась в юность, и страсть к рисованию и к коллажам буквально кипит во мне. Считаешь ли ты, что созидание заразительно в хорошем смысле слова, и что люди, видя результаты своего творчества, не могут остановиться, как будто подцепив «вирус» креатива? Или это все-таки свойство творческих людей вообще, а твоя задача – найти их и научить определенным навыкам? Что важнее – талант или настрой?

А: Важно всё вместе. Мне мой преподаватель Таира Евгеньевна Глассл как-то сказала: «Если студент пришел на занятие, значит у него уже есть желание, и он может этим заниматься, а задача учителя - показать способы и разные техники для реализации замысла». Кстати, энергетикой я заряжаюсь, например, у танцоров! Они выкладываются каждый раз на все сто, при этом работают мимикой лица и не забывают о важности сценического костюма! Синтез навыков и вдохновения завораживает! Такую атмосферу стараюсь воссоздать и в обучении. Очень важно показывать, как делать, и делать это с удовольствием. Это передается ученикам, и они стремятся создавать собственные красивые коллекции. Возникает электрическая цепь, от преподавателя к ученику. Она – открытая. Я всем этим обязана своим замечательным учителям и надеюсь, что смогу им соответствовать.

Е: Огромное спасибо тебе за рассказ и за то, что дала мне возможность увидеть своими глазами то, что происходит в святая святых одной из самых передовых модных компаний мира. Хочу пожелать тебе большого будущего и почему-то уверена, что так и будет. Скажи, что бы ты посоветовала молодым людям и людям постарше, как им всегда быть в тренде и внешне, и внутренне, ведь быть модным – это же не только одежда?

А: Конечно, это то, как и чем человек занимается, круг его интересов, как он познает окружающий мир. Даже манера говорить стилистически индивидуальна. Важно, что у вас в душе и на сердце, какую атмосферу вы вокруг себя создаёте! Важно ходить в театр, на балет, много читать, т.е. осваивать все созданное творчеством человека. А это провоцирует и влечёт определенные подвижки в манере одеваться.

Е: Хочется порадовать наших читателей прекрасной новостью о том, что очень скоро в Москве состоится выставка твоих работ, во время которой ты проведешь мастер-класс по композиции и фэшн-иллюстрации. Каким базовым образованием и какими навыками должны обладать участники твоих мастер-классов?

А: Главное - это желание, а я предложу свои идеи и приемы работы. Покажу, почему, так важно рисовать вручную и как при этом не забывать пользоваться современными технологиями! Иллюстрация коллажем сама по себе создаёт совершенно новые изделия и не надо подглядывать у других дизайнеров, можно руководствоваться своей собственной фантазией! Получается иллюстрация, которую можно разделить на множество тем и отрисовать потом разные сюжеты! Нужно заниматься любимым делом и ни в коем случае не опускать руки, даже если что-то не получается, ведь это не значит что не получится вовсе! Секрет успеха - это желание делать лучше каждый раз! Устраивайте выставки, участвуйте в конкурсах, и я желаю удачи всем!

Вопросы - Екатерина Забегина

Ответы - Анастасия Григорьева

Фото - Faith Connexion, Анастасия Григорьева, Екатерина Забегина

Париж, 2018

Выставка работ Аси Григорьевой пройдет 24 августа 2018 г. с 17.00 до 21.00, а мастер-класс - 25 августа 2018 г. с 17.00 до 20.00 в шоу руме Zabegina по адресу: Москва, Никольская ул., 4/5. Посещение выставки и участие в мастер-классе - по предварительной записи. Количество посетиелей выставки и участников мастер-класса ограничено. Запись - по телефону: (495) 7402874.