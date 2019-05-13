Культ Dior: Новая капсула парижского дома

Дом моды запустил капсульную коллекцию, в которую войдут модели актуальные вне модных тенденций и сезонов.

Французский дом моды Dior запустил капсульную коллекцию, которую составят культовые вещи за всю историю марки. Капсула получила название 30 Montaigne, отсылающее к парижскому адресу штаб-квартиры Christian Dior. Коллекция со временем будет дополняться, но уже сейчас на официальном сайте марки можно найти знаменитый жакет «бар», плиссированную юбку new look, сумку 30 Montaigne и другие вещи, не подвластные времени.