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Артем Кузелев

Культ Dior: Новая капсула парижского дома

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  • 13 Мая 201918:26
Сюжеты: Dior

Дом моды запустил капсульную коллекцию, в которую войдут модели актуальные вне модных тенденций и сезонов.

Французский дом моды Dior запустил капсульную коллекцию, которую составят культовые вещи за всю историю марки. Капсула получила название 30 Montaigne, отсылающее к парижскому адресу штаб-квартиры Christian Dior. Коллекция со временем будет дополняться, но уже сейчас на официальном сайте марки можно найти знаменитый жакет «бар», плиссированную юбку new look, сумку 30 Montaigne и другие вещи, не подвластные времени.

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