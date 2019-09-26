Ретро-стилистика и новые технологии в линейке Amourette от Triumph

Ведущий мировой бренд нижнего белья Triumph представляет новое поколение культовой линейки Amourette для женщин всех возрастов и форм. Ключевая особенность линейки – сочетание женственного ретро-кружева и передовых технологий, благодаря которым все модели становятся более удобными, дарят необходимую поддержку груди, а также остаются незаметными под одеждой.

Культовая классическая модель Amourette 300, сочетающая в себе элегантность и женственность, выполнена из комфортного эластичного кружева и мягкой микрофибры – идеальна для обладательниц пышных форм. При этом супер мягкое кружево отвечает за комфорт в течение всего дня. Дополняют модель кружевные соблазнительные трусы-тай. Amourette Charm – это модели бюстгальтеров с плоским кружевом, которое незаметно под одеждой.

Бюстгальтеры с широким размерным рядом можно дополнить кружевными трусиками-макси с функциональными моделирующими вставками и инновационной эластичной лентой по краю, которая гарантирует идеальную посадку и незаметна под одеждой. Amourette Modern с абсолютно гладкими чашками плотно прилегает к телу и идеально подходит для облегающей одежды. Расширенные бретели, декорированные элегантным кружевом, обеспечивают максимальную поддержку для самых больших размеров груди, а технология Spacer Cup в четыре раза улучшает воздушный поток и позволять груди дышать.