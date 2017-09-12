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Артем Кузелев

Культовые наряды Одри Хепберн выставят на аукционе

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  • 12 Сентября 201711:10
Сюжеты: Audrey Hepburn

Аукционный дом Christie’s выставит на торги знаковые наряды легендарной актрисы и иконы стиля.

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  • Кинообразы Одри Хепберн

В конце месяца на аукционе «Кристис» будут выставлены предметы из личного гардероба Одри Хепберн. Кроме того, 27 сентября на торгах будут представлены специальные лоты – оригинальные наряды дома Givenchy, созданные для киноролей актрисы. Поклонники элегантного и шикарного стиля мисс Хепберн смогут также приобрести аксессуары, многие из которых выпущены в единственном экземпляре. Ознакомиться со всеми лотами можно будет сайте Christie’s за неделю до торгов.

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