Культовые наряды Одри Хепберн выставят на аукционе

Аукционный дом Christie’s выставит на торги знаковые наряды легендарной актрисы и иконы стиля.

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В конце месяца на аукционе «Кристис» будут выставлены предметы из личного гардероба Одри Хепберн. Кроме того, 27 сентября на торгах будут представлены специальные лоты – оригинальные наряды дома Givenchy, созданные для киноролей актрисы. Поклонники элегантного и шикарного стиля мисс Хепберн смогут также приобрести аксессуары, многие из которых выпущены в единственном экземпляре. Ознакомиться со всеми лотами можно будет сайте Christie’s за неделю до торгов.