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Victoria’s Secret (154)
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Артем Кузелев

Культурная апроприация Victoria’s Secret

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  • 24 Ноября 201712:21
Сюжеты: Victoria’s Secret

Не успел отшуметь грандиозный показ марки, как в ее адрес посыпались упреки.

В этом году значительную часть шоу Victoria’s Secret заняла коллекция образов, вдохновленных традициями коренного населения Южной Америки. После показа в адрес бренда в сети посыпались упреки в культурной апроприации. Популярную марку, в частности, обвинили в использовании головных уборах индейцев. Пользователи, по всей видимости, далекие от модной индустрии и предположившие, что дизайнеры и стилисты Victoria’s Secret выпустили на подиум моделей в аутентичных аксессуарах, писали: «Судя по всему, темой Victoria’s Secret в этом году стала культурная апроприация». Подобные замечания бренд оставил без внимания.

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