Купальники-трансформеры в новой коллекции Women'secret

Новая по-испански знойная коллекция купальников Women'secret предлагает модницам обновить свой пляжный арсенал яркими бикини, туниками, монокини, комбинезонами и бандини, приправленными пряной смесью этнической бижутерии.

Веселая и смелая героиня бренда отправляется на пляж, чтобы получить щедрую порцию моря-солнца-соленого воздуха и оказывается в центре внимания всего пляжа!

Самый горячий тренд сезона - купальники-трансформеры с открытой спиной и замысловатыми бретелями, создающими самые разнообразные игривые акценты.

Прохладные мятно-лазурные оттенки новой коллекции чередуются с жаркими кораллово-алыми, глубокими тонами индиго, нежной молочно-сливочной гаммой и теплой бронзой, благородно оттеняющей загар.

Кроме пляжных новинок классических монохромых расцветок творческая команда Women'secret предлагает модницам примерить купальники в романтичных цветочных принтах и пестрые рельефные вышивки в фольклорном стиле.

А монокини с интригующими корсетными шнуровками превратят каждый ваш выход на побережье в изящное дефиле!

Автор: Диана Мицкевич