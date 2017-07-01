Купальщицы Cop.Copine открывают плавательный сезон

Далеко не всем известно, что впервые вольнолюбивые девушки в стиле пин-ап появились не на американских плакатах 50-ых, а в работах французских художников жанровой живописи конца XIX века – прежде всего, Жюля Шере, а позже Ренуара, Пикассо и других. Креативный директор французского бренда Cop.Copine Мари Жо де Оливейра разработала принт по мотивам работ великих живописцев.

Принт на воздушных минималистичных платьях, блузах и платках с «исчезающими» купальщицами переносит на Лазурный берег - особый шарм ныряющим девушкам, изображенным эскизно, наброском, придают плавательные шапочки и слитные ретро-купальники чистых цветов – красного, желтого, голубого. Контур фигуры на принте едва считывается: в отдалении просматриваются только плавные красочные «импрессионистские» мазки.

Завершают образ изящные браслеты и ассиметричные серьги–пусеты с той же фигурой купальщицы, рассекающей лазурные волны юго-восточного побережья Франции.