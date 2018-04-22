Купить одежду класса Lux еще никогда не был так просто

С появлением на рынке РФ онлайн-ритейлеров идея о том, что за дизайнерскими брендами сегмента Lux нужно обязательно ехать на Запад, уходит в прошлое.

Доказательством чего служат уже много лет одевающие наших красавиц онлайн-платформы, с успехом представляющие fashion-амбиции таких мировых модных домов как Versace, Dolce & Gabbana, CHANEL, Alexander McQueen, PRADA, Louis Vuitton и многих других на рынке РФ. К примеру, в поле сотрудничества поисковой системы Clouty.ru среди сотни известнейших мировых ритейлеров есть один из самых влиятельных и обширных по охвату агрегатор Lux-сегмента — FarFetch, по популярности с которым мало кто может конкурировать.

Это и понятно! Ровно 10 лет назад, когда происходило реальное становление бренда, мало кто даже из самых именитых владельцев домов мод верил, что их уникальная одежда, обувь, украшения и аксессуары могут успешно продаваться по всему миру онлайн! В своё время это было настоящей задачей — убедить дизайнеров по-новому посмотреть на процесс продаж, исключив из цепочки ранее обязательное звено персонального обслуживания клиента в обволакивающей роскошью атмосфере fashion-бутиков, в угоду ускорения времени. Такая задача оказалась под силу португальскому предпринимателю, основателю бренда FarFetch и по совместительству IT-специалисту Жозе Невешу, который в начале пути лично ходил на встречи с именитыми дизайнерами, чтобы убедить их в эффективности новой модели интернет-продаж.

FarFetch полноправно занял позицию первого и единственного в мире крупного онлайн-агрегатора офлайн-бутиков, что позволило сегменту Lux стать реальным и доступным для всех желающих во всех уголках мира!

Более того, на сегодняшний день Clouty.ru сотрудничает более чем с 20 premium-магазинами, а это значит, что помимо FarFetch платформа обязательно предложит покупателю товары класса Lux на выбор со страниц самых известных — Net-a-Porte, YOOX, Lamoda, ASOS, MR PORTER, KupiVip, ЦУМ и других ритейлеров.

Еще одним немаловажным фактом в пользу онлайн-шоппинга являются постоянные приятные бонусы и скидки, которые распространяются и на товары категории Lux, в том числе. Так, сегодня мультибрендовая поисковая платформа Clouty.ru предлагает своим покупателям дизайнерские вещи, выставляемые на страницах сайта FarFetch со скидками. А умная навигация, когда нужное платье находится системой просто по фото или по названию, позволяет не тратить своё драгоценное время на пустые поиски и совершать покупки максимально быстро и удобно!