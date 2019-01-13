Курс лекций по истории моды на ВДНХ

На следующей неделе в павильоне «Книги» на ВДНХ стартует цикл лекций Алексея Котельваса о моде ХХ века.

Павильон «Книги» на ВДНХ запускает образовательный курс «История моды XX века». Автором и лектором программы стал историк культуры Алексей Котельвас. Цикл составлен из восьми лекций, каждая из которых расскажет об отдельном десятилетии XX века. Узнать подробности и зарегистрироваться на занятия можно на официальной страничке курса.

Лекции будут проходить с 17 января по 14 марта по четвергам в 19:00. Стоимость всего курса составляет 3000 рублей, одной лекции – 450 рублей.