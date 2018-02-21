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Артем Кузелев

Курс по экомоде от Kering и London College of Fashion

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  • 21 Февраля 201812:44

Лондонский колледж моды и фэшн-холдинг анонсировали новый учебный курс, посвященный взаимодействию модной индустрии и экологии.

Люксовый конгломерат Kering и Лондонский колледж моды запускают в этом году открытый онлайн-курс, получивший название Fashion and Sustainability: Understanding Luxury Fashion in a Changing World («Мода и устойчивое развитие: Понимание моды категории люкс в меняющемся мире»). Учебный курс рассчитан на 6 недель и состоит из шести тематических модулей. В каждом разделе будут раскрываться как теоретические основы устойчивого развития, так и рассматриваться реальные кейсы модной индустрии (сырье, благосостояние животных, сокращение выбросов парниковых газов и т.д.). Курс состоит из фильмов, подкастов, дискуссий и других интерактивных и медиа-элементов.

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