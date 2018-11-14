Куртку Майкла Джексона оценили в 300 000 долларов

Аукционный дом Julien’s Auctions продал часть концертного костюма легендарного музыканта.

Знаменитая черная куртка с ремешками и молниями была продана аукционным домом Julien’s Auctions почти за 300 тысяч долларов. Майкл Джексон надевал вещь во время своего первого сольного турне Bad Tour, которое продолжалось с сентября 1987 года по январь 1989-го. Покупатель этой эффектной части концертного костюма легендарного музыканта легко расстался с сумой 298 тысяч долларов. Предварительная стоимость лота составила от 80 до 100 тысяч долларов.