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Артем Кузелев

Куртку Майкла Джексона оценили в 300 000 долларов

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  • 14 Ноября 201813:22
Сюжеты: Майкл Джексон

Аукционный дом Julien’s Auctions продал часть концертного костюма легендарного музыканта.

Знаменитая черная куртка с ремешками и молниями была продана аукционным домом Julien’s Auctions почти за 300 тысяч долларов. Майкл Джексон надевал вещь во время своего первого сольного турне Bad Tour, которое продолжалось с сентября 1987 года по январь 1989-го. Покупатель этой эффектной части концертного костюма легендарного музыканта легко расстался с сумой 298 тысяч долларов. Предварительная стоимость лота составила от 80 до 100 тысяч долларов.

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