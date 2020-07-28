Кутюрная коллекция Balmain. Осень-зима, 2020/21

Накануне Недели высокой моды парижский дом моды провел шоу на палубе прогулочного кораблика на Сене.

На этот раз декорациями для кутюрной коллекции Balmain стали Эйфелева башня, Собор Парижской богоматери и другие достопримечательности Парижа. Показ можно было увидеть в прямом эфире в приложении TikTok. В круизе по Сене участвовали 44 модели, которые босиком перемещались по палубе, демонстрируя наряды из новой кутюрной коллекции,а также вещи из архивов Balmain – в честь 75-летия марки.

«С самого начала локдауна в Париже я хотел сделать что-то к его окончанию, чтобы отпраздновать тот факт, что мы в Париже сейчас чувствуем себя свободными после двух с половиной месяцев в изоляции... Мы не переживаем войну, но мы переживаем пандемию. Мода находится в тяжелом состоянии. Я не думаю, что нужно перестать что-либо делать, нужно попытаться проникнуться уважением к миру, в котором мы сейчас живем, и не терять надежду», – отметил Оливье Рустен, комментируя шоу.