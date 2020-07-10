Кутюрная коллекция Chanel. Осень-зима, 2020/21

Парижский дом моды представил коллекцию haute couture, вдохновленную эпохой эксцентричных вечеринок.

Представляя коллекцию, Виржини Виар отметила: «Я думала об эксцентричных принцессах, о тех женщинах, которых Карл Лагерфельд любил сопровождать на вечеринках или в Le Palace». Так дизайнер придумала наряды, украшенные ручной вышивкой и бисером. Виар создала свои вариации на тему классического твидового костюма Chanel, сделав его более мягким и воздушным. В дополнение к многослойным платьям предлагаются украшения с декором из перьев и камней.