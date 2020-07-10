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Dior (454)
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Артем Кузелев

Кутюрная коллекция Dior. Осень-зима, 2020/21

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  • 10 Июля 202015:14
Сюжеты: Dior, Осень-зима 2020-21

За постановку онлайн-трансляции презентации коллекции Dior Couture отвечал режиссер Маттео Гарроне.

Вместе с роскошными кутюрными нарядами, придуманными Марией Грацией Кьюри, мастера ателье Dior создали коллекцию миниатюрных платьев. Говоря о коллекции и своих источниках вдохновения, дизайнер рассказала и об архивах парижского дома, и о выставке Theatre de la Mode 1945-1946 года. Именно она в послевоенное время стала глотком свежего воздуха для разоренного Парижа. Выставка связана и с самим Кристианом Диором: в то время он работал на модельера Люсьена Лелонга, который и реализовал проект.

 
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