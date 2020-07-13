Кутюрная коллекция Giambattista Valli. Осень-зима, 2020/21

Первый день виртуальной Недели высокой моды завершился презентацией Giambattista Valli.

Джамбаттиста Валли посвятил новую кутюрную коллекцию Парижу. Как признался сам дизайнер, работая над образами, он пытался соединить и вдохновляющий его парижский шик, и эстетику собственной марки. В итоге коллекция полна традиционными для Валли пышными платьями с драпировками и плиссировками, украшенные басками, бантами, пайетками и шлейфами. И как обычно, дизайнер использует яркую гамму оттенков.