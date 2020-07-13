Кутюрная коллекция Iris van Herpen. Осень-зима, 2020/21

В эпоху пандемии Айрис ван Эрпен представила на кутюрной Неделе всего один наряд.

На виртуальной Неделе haute couture Айрис ван Эрпен представила короткометражный фильм Transmotion, отражающий ее мировоззрение и мироощущение в эпоху пандемии. Сопровождал ролик всего один наряд из белой шелковой органзы. В образе материализовалась идея фильма Transmotion о переходе из одного состояния в другое. Наряд украшен декор из черного атласа, вдохновленный скульптурами японки Рут Асава.