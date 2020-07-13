Вход
ADV



Интересно
Iris van Herpen (18)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Кутюрная коллекция Iris van Herpen. Осень-зима, 2020/21

  • 138
  • 0
  • 13 Июля 202014:07
Сюжеты: Iris van Herpen, Осень-зима 2020-21

В эпоху пандемии Айрис ван Эрпен представила на кутюрной Неделе всего один наряд.

На виртуальной Неделе haute couture Айрис ван Эрпен представила короткометражный фильм Transmotion, отражающий ее мировоззрение и мироощущение в эпоху пандемии. Сопровождал ролик всего один наряд из белой шелковой органзы. В образе материализовалась идея фильма Transmotion о переходе из одного состояния в другое. Наряд украшен декор из черного атласа, вдохновленный скульптурами японки Рут Асава.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru