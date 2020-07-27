Кутюрная коллекция Schiaparelli. Осень-зима 2020/21

Дом моды представил максимально сюрреалистичную коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Коллекцию, которой не существует.

Креативный директор дома Schiaparelli Дэниел Розберри представил на кутюрной Неделе набор скетчей, созданных (судя по фильму) в Центральном парке Нью-Йорка. Сам дизайнер рассказал о виртуальной презентации: «Это история о коллекции, которая могла бы быть». И, кстати, могла бы быть очень похожей на то, что создавала основательница марки Эльза Скиапарелли. Тщательная работа Розберри с архивами дома видна в придуманных им прическах в форме птиц и лошадей, шляпы-туфли, украшения в виде ключей и замков, детали, повторяющие портновские инструменты. При этом сюрреализм образов не помешал им быть и… реалистичными, женственными и романтичными. Заканчивается ролик словами «Продолжение следует».