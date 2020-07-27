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Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko) (28)
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Артем Кузелев

Кутюрная коллекция Ulyana Sergeenko. Осень-зима, 2020/21

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  • 27 Июля 202018:54
Сюжеты: Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko), Осень-зима 2020-21

В рамках виртуальной Недели высокой моды Ульяна Сергеенко представила коллекцию, вдохновленную классическим кинематографом.

Первые же образы лукбука кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko вызывают устойчивые ассоциации с золотой эпохой кинематографа. Силуэты подчеркнуто классические, женственные и лаконичные. Однако лаконичность щедро дополнена выразительным декором, созданным совместно с мастерицами фабрики «Крестецкая строчка». Платья, жакеты и блузы украшены вышивкой ручной работы, что повторяется и в перчатках, шляпах, сумках, серьгах и брошах. Чтобы поддержать тему классического кино, для коллекции выбрана монохромная гамма.

 
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