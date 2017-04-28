Кутюрная Неделя моды меняет расписание

В следующей неделе Haute couture в Париже примут участие еще пять новых марок.

В прошлом сезоне расписание парижской Недели высокой моды пополнилось шестью новыми именами. На днях же организаторы кутюрных показов сообщили, что в будущем сезоне на парижский подиум выйдут еще пять ранее не демонстрировавших здесь свои коллекции марок. Палата Высокой моды одобрила участие в Неделе Haute couture таких марок, как A.F. Vandevorst, Azzaro, Proenza Schouler, Rodarte и Ronald van der Kemp. Эти бренды станут так называемыми приглашенными гостями и смогут продемонстрировать здесь свои коллекции уже в июле этого года.