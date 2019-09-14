Кутюрное шоу Valentino повторится в Пекине

Итальянский дом моды проведет еще один показ haute couture в китайской столице по случаю открытия здесь нового флагмана.

Руководство итальянского дома моды сообщило, что повторит кутюрный показ в столице Китая. В Пекине шоу состоится 7 ноября и будет приурочено к открытию нового флагманского магазина. Стефано Сасси, генеральный директор марки, подчеркнул: «Китайский рынок – один из самых важных для Valentino. В течение последних лет мы продолжали развиваться на этой территории и получали весьма удовлетворительные результаты».