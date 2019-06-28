Кутюрный показ дома Fendi пройдет в Риме

Итальянский дом моды представит новую коллекцию haute couture на Палатинском холме.

На данный момент известно, что новая коллекция посвящена Карлу Лагерфельду, но дефиле состоится все-таки не в Париже, а в Риме. Показ пройдет 4 июля на Палатинском холме. Сообщается также, что коллекцию составят 54 образа, по количеству лет, в течение которых дом Fendi сотрудничал с Карлом Лагерфельдом. Ожидается, что на шоу приедет более 600 гостей.