Кутюрный показ Ulyana Sergeenko в новом формате

Российский дизайнер Ульяна Сергеенко сообщила, что вместо традиционного шоу устроит в Париже выставку новой кутюрной коллекции.

Показ кутюрной коллекции марки Ulyana Sergeenko на этот раз пройдет в формате трехдневной выставки в Париже. Кроме нарядов и аксессуаров, Ульяна представит здесь коллекцию посуды Императорского фарфорового завода, с которым сотрудничает ее марка. Всего в коллекцию фарфора войдут 55 предметов. Точные даты проведения выставки пока что не называются, но все состоится в рамках Недели высокой моды.