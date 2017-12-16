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Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko) (19)
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Артем Кузелев

Кутюрный показ Ulyana Sergeenko в новом формате

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  • 16 Декабря 201722:04
Сюжеты: Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko)

Российский дизайнер Ульяна Сергеенко сообщила, что вместо традиционного шоу устроит в Париже выставку новой кутюрной коллекции.

Показ кутюрной коллекции марки Ulyana Sergeenko на этот раз пройдет в формате трехдневной выставки в Париже. Кроме нарядов и аксессуаров, Ульяна представит здесь коллекцию посуды Императорского фарфорового завода, с которым сотрудничает ее марка. Всего в коллекцию фарфора войдут 55 предметов. Точные даты проведения выставки пока что не называются, но все состоится в рамках Недели высокой моды. 

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