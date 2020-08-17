Квартальные результаты Versace и Jimmy Choo оказались лучше прогнозируемых

В группе Capri, владеющей люксовыми брендами, довольны результатам работы в апреле-июне 2020 года.

Люксовый холдинг Capri отчитался о результатах работы во втором квартале 2020 года. При этом в опубликованном документе говорится, что благодаря росту онлайн-продаж (+30%) группе удалось избежать убытков, прогнозируемых аналитиками ранее.

Основным драйвером роста сегмента e-commerce для Versace и Jimmy Choo стал Китай. Увеличение онлайн-продаж на местном рынке позволило Capri показать в отчетный период практически такие же результаты, что и год назад. Однако продажи в Гонконге и Макао оказались ниже, чем в 2019-м. В Европе и на североамериканском рынке сокращение продаж составило и вовсе 40%. Однако генеральный директор Capri Джон Айдол если не оптимистично, то спокойно заявил: «Ежегодно наступает высокий сезон, когда туристы приезжают в Лондон, Париж, Милан, Флоренцию и Барселону. Для нас это очень важные города, где мы реализуем огромный объем продаж. Очевидно, что в этом году ничего подобного ожидать не стоит, и мы продолжаем осторожно оценивать ситуацию в Европе».