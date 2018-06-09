Квартира или загородный дом?

Жизнь в загородном доме большинству жителей мегаполисов представляется сказочной идиллией. Что вполне закономерно: прекрасная экология (в любом случае лучше, чем в городе), живописные виды из окна, приусадебный участок, никаких тебе соседей, полное раздолье детишкам, а главное – можно, наконец-то, завести любимое домашнее животное.

Плюсы проживания за городом – очевидны. А посему и перечислять их нет особого смысла. Перейдем сразу к минусам, о которых нередко забывают счастливые обладатели только что приобретенного загородного дома. Большой приусадебный участок – замечательно, но он требует довольно много сил и времени: ведь за ним придется ухаживать. Летом - стричь газоны, осенью - сгребать опавшие листья, зимой – чистить дорожки. Будущим владельцам загородных домов не следует забывать, что все инженерные системы будут теперь находиться под их контролем. На их плечи ложатся: проверка работы котла, вентиляции, счетчиков и т.д. И, конечно же, ремонт в доме – процесс непрекращающийся. Ведь он включает в себя не только отделку внутренних помещений, но и требует ухода за крышей, стенами дома, заборов, труб и т.д.

Так что же, отказаться от мечты о собственном загородном доме? Ни в коем случае! Ведь, как известно, неисполненное желание испепеляет душу. А душа то у нас одна! Компания «Азбука строительства» строительство дома предлагает вниманию потенциальных клиентов дома по готовым и индивидуальным проектам. Проекты домов выполнены с учетом самых последних тенденций организации загородной жизни. Сотрудничество с этой строительной компанией – это решение всех вопросов, связанных с устройством подъездных путей, с подключением к инженерным сетям, с подведением воды на участок. К каждому заказчику прикрепляется архитектор, который не позволит «испепелиться» ничьей душе. Мечты необходимо осуществлять.

А насчет подметания дорожек, разгребания снега, посадки овощей и сбора урожая – так это же «тренинг с лопатой», помогающий в любое время года поддерживать себя в прекрасной физической форме.