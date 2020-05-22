ЛЬНЯНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ UNITED COLORS OF BENETTON

Синоптики обещают жаркое лето, а значит, базовый гардероб должен быть легким, комфортным и стильным одновременно. Идеальный повод для создания собственной летней капсулы, а всё необходимое для её наполнения найдется в коллекции изо льна от United Colors of Benetton.

Брючные костюмы составят безукоризненную основу для офисного дресс-кода, жакеты в мужском стиле и укороченные брюки напомнят о яхтенном путешествии, а струящиеся платья прямого кроя придадут романтическое настроение образу в духе street style.

Тельняшки в этом сезоне не только бело-синие, смело выбирайте яркие сочетания!

Основой летнего лука может стать томатно-красный костюм в тонкую белую полоску, юбка актуальной сейчас длины миди или брюки-палаццо. Даже отправляясь на прогулку в городской парк, в нем вы будете ощущать себя словно только что вернулись из средиземноморского круиза. Еще одно идеальное летнее приобретение – комбинезон лаконичного и одновременно женственного кроя, выполненный в классических цветах из дышащей ткани: с ним ваш наряд всегда уместен.

В мужской коллекции тонкие рубашки и брюки чинос напомнят о героях ретро-кино, отправляющихся в путешествие по бескрайним прериям. Палитра порадует богатством оттенков: кипельно-белый, глубокий черный, теплый горчичный, прохладный синий, а также песочно-бежевый. В льняной ткани они приобретают новое, еще более благородное звучание.

Лен - натуральный материал, составляющий основу как женской, так и мужской коллекции Benetton, уже давно зарекомендовал себя, как максимально комфортный, износостойкий и экологически чистый. Разнообразие цветовой палитры льняной коллекции дарит уникальную возможность выбора для воплощения самых смелых образов. Как раз в духе Benetton!