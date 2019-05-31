Лаконичная коллекция Jil Sander. Cruise, 2020

Дизайнеры Люси и Люк Майер продолжают работать в фирменной минималистской манере марки, но оживляют ее игривостью.

Фирменный минимализм марки Jil Sander в креативных руках Люси и Люка Майеров становится чем-то живым и игривым. Круизная коллекция будущего года получилась у них сдержанной и даже отстраненной, но при этом полной энергии и эмоций. Силуэты образов смотрятся как скульптуры и построены на строгих линиях и различных объемах. Однако неожиданные детали – асимметричные складки и легкие драпировки – придают моделям очарования и изящества. Паттерны шибори, превращенный в принты, создают игривое настроение и интересные оптические эффекты.