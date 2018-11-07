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Gucci (298)
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Артем Кузелев

Лана Дель Рей и Джаред Лето стали лицами Gucci

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  • 07 Ноября 201811:38
Сюжеты: Gucci, Рекламные кампании

Итальянский дом моды пригласил американских музыкантов стать главными героями новой рекламной кампании аромата Gucci Guilty.

В доме моды Gucci рассказали о работе над новой рекламной кампанией Gucci Guilty. Новыми героями аромата стали американские музыканты Джаред Лето и Лана Дель Рей. Объявление было сделано в пятницу на роскошной вечеринке, состоявшейся на кладбище Hollywood Forever в Лос-Анджелесе. Послухам, здесь же пройдут и съемки кампейна.

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