Лана Дель Рей в каверстори журнала Dazed. Весна-лето, 2017

Британский журнал представил свежую бумажную версию, главной героиней которой стала американская певица.
В преддверии выхода нового альбома Лана Дель Рей стала главной героиней весенне-летнего номера журнала Dazed. Одна из самых загадочных современных исполнительниц позировала в нарядах в привычном для нее стиле ретро перед объективом Шарлотты Уэльс. Под обложкой можно найти не только фотосессию, но и интервью, которое поп-дива дала своей приятельнице Кортни Лав. В беседе с панк-звездой Лана рассказала о новом альбоме, который увидит свет совсем скоро.
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