Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Лана Дель Рей в каверстори журнала Dazed. Весна-лето, 2017

  • 311
  • 0
  • 03 Мая 201708:58

Британский журнал представил свежую бумажную версию, главной героиней которой стала американская певица.

1 / 7
  • Dazed. Весна-лето, 2017

В преддверии выхода нового альбома Лана Дель Рей стала главной героиней весенне-летнего номера журнала Dazed. Одна из самых загадочных современных исполнительниц позировала в нарядах в привычном для нее стиле ретро перед объективом Шарлотты Уэльс. Под обложкой можно найти не только фотосессию, но и интервью, которое поп-дива дала своей приятельнице Кортни Лав. В беседе с  панк-звездой Лана рассказала о новом альбоме, который увидит свет совсем скоро.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru