Lana Pozhidaeva и её проект We Talks

Топ-модель Lana Pozhidaeva дала интервью журналу Vogue UA.

Lana Pozhidaeva, российская модель, выпускница МГИМО и сооснователь благотворительного фонда Еducation Аdvance, дала интервью культовому женскому журналу Vogue Украина.

Красавица, успевшая покорить модные столицы мира и поработать с ведущими дизайнерами и брендами, уже давно совмещает модельную карьеру с социальными стартапами. Результатом ее работы за последний год стал проект WE Talks: Women Empowerment – сообщество женщин-предпринимателей, стремительно набирающее популярность не только в Нью-Йорке, где Лана проживает в настоящее время, но и по всему миру.

В своем интервью девушка рассказала о задачах WE Talks, женской солидарности, лидерстве, и конечно же, моде и красоте. «Проект We Talks задумывался как площадка, где каждая женщина может свободно высказаться, задать вопрос, получить поддержку и помочь. Я приятно удивлена, что моя идея вызовет такой общественный резонанс, и это требует вывода сообщества на другой уровень. Что ж, есть над чем работать!»