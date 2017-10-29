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Lara Stone (53)
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Артем Кузелев

Лара Стоун в фотопроекте CR Fashion Book. Осень-зима, 2017/18

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  • 29 Октября 201702:26
Сюжеты: Lara Stone

Команда Карин Ройтфельд решила почтить память легендарного Александра Маккуина специальным редакционным проектом.

Осенне-зимний номер журнала CR Fashion Book вышел с блистательной Ларой Стоун на обложке. Топ-модель стала главной героиней центрального фотопроекта выпуска, посвященного легенде моды – Александру Маккуину. В провокационных нарядах из актуальных коллекций Лару в своей непревзойденной манере запечатлел фотограф Стивен Кляйн.

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