Лара Стоун в фотопроекте CR Fashion Book. Осень-зима, 2017/18

Команда Карин Ройтфельд решила почтить память легендарного Александра Маккуина специальным редакционным проектом.

Осенне-зимний номер журнала CR Fashion Book вышел с блистательной Ларой Стоун на обложке. Топ-модель стала главной героиней центрального фотопроекта выпуска, посвященного легенде моды – Александру Маккуину. В провокационных нарядах из актуальных коллекций Лару в своей непревзойденной манере запечатлел фотограф Стивен Кляйн.