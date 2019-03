Стремительно приближается очередной, юбилейный сезон RIGA FASHION WEEK, который уже в 30-ый раз объединит профессионалов и любителей моды и стиля. В рамках этого праздника моды, с 26 по 30 марта, свои новые коллекции сезона осень/зима 2019/20 представят как латвийские, так и зарубежные бренды. Пока подготовка к показам идет полным ходом, лучшие латвийские дизайнеры рассказали о своих последних достижениях и новостях.

В этом сезоне, во время Рижской недели моды, свои новые осенне-зимние коллекции представят такие местные бренды, как: Natālija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, BLCV by Bulichev, Public Makes Image и Bergs Privé. После длительного отсутствия, на главный подиум страны вернутся Anna Led и Baiba Ladiga. В свою очередь, впервые в Рижской неделе моды примет участие дизайнер Ивета Вецмане (Iveta Vecmane). С презентацией своих брендов в RFW примут участие также Noname Atelier, Ameri и бренды салона The Secret Garden. Дополнит программу RIGA FASHION WEEK уже традиционный показ детских коллекций одежды от Aristocrat Kids, Zaza Couture и Rock'n'Mouse.

One Wolf продолжает развиваться за пределами Латвии, принимая активное участие в проекте «United Fashion», который осенью прошлого года состоялся в рамках Рижской недели моды. Благодаря данному проекту, бренд принял участие в показе премиум класса в Берлине, а в ближайшее время станет участником Недели моды в Македонии (Skopje Fashion Weekend).

Дизайнер и основательница бренда NARCISS Алисе Траутмане уже покорила рынок Нью-Йорка, теперь на очереди - Лондон. Чуть более двух лет назад Алисе основала платформу для дизайнеров «Dreams On Air» в Нью-Йорке, на которой сейчас представлено более 80 дизайнеров, в числе которых такие всемирно известные бренды, как: MSGM, Richard Quinn, GCDS, Litkovskaya, Walk of Shame и, конечно, бренд NARCISS. Вместе с тем, в обозримом будущем «Dreams On Air» откроет свои двери в престижном районе центрального Лондона - Мейнфэр, наряду с брендами Kenzo, Burberry, Ellie Saab и другими.

Команда бренда свадебных и вечерних платьев Katya Katya London, которая незадолго до грядущей Рижской недели моды представит новую коллекцию на свадебной выставке в Лондоне, уже в апреле отправится на миланскую выставку и посвященную свадебной индустрии Неделю моды в Барселоне. Тем временем, сама Катя Шехурина продолжает успешное сотрудничество с театром Dailes на позиции художника по костюмам. В этот раз Катя создала образы одежды для спектакля «Каренин» (“Kareņins”), который скоро появится в программе театра.

Команда Amoralle во время грядущей Рижской недели моды впервые представит новую линию одежды на каждый день, в основе которой - элегантные наряды как для повседневных образов, так и для особых случаев.

Марка детской одежды Aristocrat Kids скоро представит коллекцию текущего сезона на новом стенде в престижном торговом центре Harrods в Лондоне. Кроме этого одежду марки можно приобрести и в других не менее престижных магазинвх - ЦУМ в Москве, Harvey Nichols в Дохе, Isetan Shinjuku в Токио.

Bergs Privé благополучно перебрался в свой новый дом по адресу ул. Элизабетес 20, где в своё время находился легендарный Рижский дом моделей. Кроме этого, в рамках грядущей Рижской недели моды будет представлена коллекция Bergs Privé, которую впервые самостоятельно создала креативный директор магазина Bergs Илзе Приеде-Клявиня.

В развитии бренда Natalija Jansone есть также новый виток, - в ближайшее время дизайнер предложит модницам новую линию одежды для повседневных выходов «В черном» («In The Black»).

Для бренда ANNA LED одно из ключевых событий сезона – начало продажи своих коллекций в далекой Японии.

Public Makes Image со своей новой коллекцией дебютировал в шоу молодых талантов “Emerging Talents” в рамках Миланской Недели моды.

Марка BLCV by Bulichev также заявила о себе в мировой столице моды, приняв участие в шоуруме во время Миланской недели моды. Из других значимых событий в развитии бренда - попадание в ассортимент московского ГУМа.

Аккурат перед Рижской неделей моды, BAIBA LADIGA представит свою новую коллекцию в шоуруме «Ambiance» на Неделе моды в Токио. Кроме этого, дизайнер Байба Ладига-Кобаяси (Baiba Ladiga-Kobayashi) создала новую демократичную линию одежды KOBAYASHI, которая будет доступна в Латвии, соседних странах и в интернете.

Iveta Vecmane сразу после участия в Рижской недели моды отправится в Москву, где примет участие в проекте Global Talent, в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Также в скором времени дизайнер планирует запустить собственный интернет-магазин.

Дебютант прошлого сезона NONAME Atelier недавно запустил свой интернет-магазин nonameatelier.com, а совместно с другими брендами, представленными в их бутике NONAME Place, заявил о себе во время Миланской недели моды.

В рамках грядущей RFW латвийская марка одежды Ameri будет представлена впервые, однако свой бутик в Berga Bazārs и интернет-магазин ameri.lv бренд открыл уже в прошлом году. Недавно марка запустила производство трикотажа наивысшего качества из кашемира, хлопка и льна.

Коллекции сезона осень/зима 2019/20 будут представлены в рамках Рижской недели моды с 26 по 30 марта.