Латынь, украшения и гель-лаки для ногтей в новой коллекции от LeDiLe и ruNail professional

В новой коллекции дизайнеры представили 5 серебряных украшений - сердец, на которых нанесены знаменитые древние изречения на латинском языке: Veni, Vidi, Vici; Per aspera as astra; Cogito, Ergoo sum и др. Надписи помогают разобраться в себе и принять верное решение в трудных жизненных вопросах. Все изделия выполнены вручную из серебра 925 пробы.

Ювелиры остались верны своему оригинальному стилю и вместе с российской компанией ruNail Professional предоставили покупателям возможность раскрасить основу украшения гель-лаками для ногтей.

В совместной фотосессии специалисты beauty-бренда предложили красочные варианты дизайна маникюра, гармонично сочетающегося с дизайнерскими украшениями. По словам представителей марок, яркие цвета чармов поднимают настроение и положительно влияют на судьбу своего владельца.