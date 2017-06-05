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Бижутерия, украшения, драгоценности (573)
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Павлова Мария Юрьевна

Латынь, украшения и гель-лаки для ногтей в новой коллекции от LeDiLe и ruNail professional

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  • 05 Июня 201720:19
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

В новой коллекции дизайнеры представили 5 серебряных украшений - сердец, на которых нанесены знаменитые древние изречения на латинском языке: Veni, Vidi, Vici; Per aspera as astra; Cogito, Ergoo sum и др. Надписи помогают разобраться в себе и принять верное решение в трудных жизненных вопросах. Все изделия выполнены вручную из серебра 925 пробы.

 

 

Ювелиры остались верны своему оригинальному стилю и вместе с российской компанией ruNail Professional предоставили покупателям возможность раскрасить основу украшения гель-лаками для ногтей.

 

 

В совместной фотосессии специалисты beauty-бренда предложили красочные варианты дизайна маникюра, гармонично сочетающегося с дизайнерскими украшениями. По словам представителей марок, яркие цвета чармов поднимают настроение и положительно влияют на судьбу своего владельца.

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