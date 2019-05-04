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Лаундж в большом городе: встречаем лето с Crocs

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  • 04 Мая 201911:11
Сюжеты: Crocs

В преддверии лета компания Crocs, мировой лидер по производству повседневной обуви для женщин, мужчин и детей, анонсирует серию мероприятий в торгово-развлекательных центрах «Мега Химки», «Мега Теплый Стан», «Мега Белая Дача». 
С 1 мая посетители магазинов Сrocs смогут познакомиться c летней коллекцией и поучаствовать в розыгрыше призов в атмосфере настоящего лета!

В каждом из магазинов будет работать креативная лаундж-зона с летней атрибутикой, в которой лето можно будет встретить ярко, стильно и комфортно: примерить новую пару обуви из коллекций Swiftwater, Serena и Crocband Platform, расположившись на мягком пуфике под пляжным зонтиком на фоне яркого мопеда и сёрфа. Отдельным украшением зоны станут фото и видео с амбассадорами глобальной кампании Crocs Come As You Are. Лицами кампании стали титулованная актриса, автор и исполнительница собственных песен Зои Дешанель, а также известная по культовому сериалу «Игра Престолов» и многим другим ролям в кино британская актриса Натали Дормер.

Помимо примерки обуви, гостям предложат поиграть в кинект (сенсорный игровой контроллер) и принять участие в конкурсах, победители которых отправятся в аквапарк, в детский город мастеров и в кино!
 

Лаундж-зоны буду работать с 12:00 до 20:00 в период:

c 1 по 5 мая – в ТРЦ «Мега Химки»,

С 9 по 12 мая – в ТРЦ  «Мега Теплый Стан»,

С 18 по 19 мая – в ТРЦ «Мега Белая Дача»

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