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Артем Кузелев

Лаверна Кокс стала героиней новой кампании Ivy Park

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  • 09 Сентября 201722:47

На этот раз Бейонсе не стала сама сниматься в рекламной кампании собственной марки одежды.

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  • Ivy Park. Осень-зима, 2017/18

Занятая рождением второго ребенка Бейонсе пригласила к сотрудничеству не менее яркую звезду. Главной героиней новой рекламной кампании марки Ivy Park стала трансгендерная актриса Лаврена Кокс, которую все полюбили по сериалу «Оранжевый – новый черный».

Компанию Лаврене на съемках составили Грейс Бол и Ральф Сауффрант, а также 60-летняя хореограф Бейонсе Карен Макдональд. О новом кампейне поп-звезда рассказала: «Смысл этой кампании в том, чтобы видеть уникальность каждого. Истинная красота и сила рождаются из силы характера и идут изнутри. Не существует единого эталона красоты».

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