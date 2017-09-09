Лаверна Кокс стала героиней новой кампании Ivy Park

На этот раз Бейонсе не стала сама сниматься в рекламной кампании собственной марки одежды.

1 / 13 Ivy Park. Осень-зима, 2017/18

























Занятая рождением второго ребенка Бейонсе пригласила к сотрудничеству не менее яркую звезду. Главной героиней новой рекламной кампании марки Ivy Park стала трансгендерная актриса Лаврена Кокс, которую все полюбили по сериалу «Оранжевый – новый черный».

Компанию Лаврене на съемках составили Грейс Бол и Ральф Сауффрант, а также 60-летняя хореограф Бейонсе Карен Макдональд. О новом кампейне поп-звезда рассказала: «Смысл этой кампании в том, чтобы видеть уникальность каждого. Истинная красота и сила рождаются из силы характера и идут изнутри. Не существует единого эталона красоты».