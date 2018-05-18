LAVLAN запустил инновационные рубашки для деловых горожанок

Российский бренд LAVLAN, производящий одежду для мультизадачных горожанок, в этом году смело вступил в зону functional fashion и выпустил на рынок инновационный продукт – капсульную коллекцию технологичных рубашек FASHION TECH.

Рубашка FASHION TECH- это рубашка для повседневной носки, которая обладает дополнительными свойствами, чтобы «выжить» в течение активного дня деловой горожанки, а именно:

-она меньше мнется за счет специального состава ткани с механическим стрейчем и финишной обработки Wrinkle Free* от японского производителя.

-она отталкивает грязь, воду и даже масло за счет инновационной российской финишной обработки Sc-Tek**, которую создали молодые российские ученые при поддержке фонда СКОЛКОВО.

В компании уверены, что функциональность – новый тренд, а технологии – это будущее. Данной новинкой LAVLAN олицетворяют себя с будущим российской модной индустрии. «В условиях современного ритма, одежда уже не может быть такой как раньше,- сообщает основатель и дизайнер марки Лана Лаврова, - ей недостаточно быть просто красивой и удобной, она должна отражать ритм жизни ее владелицы, помогать ей в ее ежедневных задачах и добиваться успеха. Идеальная белая рубашка, с которой ничего не случится в течение всего дня – что может быть лучше?»

Самое приятное, что LAVLAN смогли сделать технологию доступной для российского рынка. В первой капсульной коллекции привычные 7 дизайнов белом цвете, в том числе нео-классика, любимые всеми оверсайзы и даже рубашки-боди. Стоимость любой рубашки Fashion Tech -6000р. Приобрести можно на официальном сайте бренда www.lavlanfashion.com или инстаграм @lavlan_.

*Wrinkle Free (анг,нет складок) – финишная обработка ткани от производителя Koin de Seiko

** Инновационная финишная обработка SC-Tech, созданная российскими учеными при поддержке СКОЛКОВО, обеспечивает ультратонкое и равномерное покрытие каждого волокна ткани защитным агентом. Ткань остается дышащей, экологически чистой, долговечной, а главное -отталкивает грязь, жидкости и даже масло.