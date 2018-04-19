LAV'Z - новый ювелирный бренд

Жительница современного мегаполиса похожа на волшебницу: ей под силу успевать работать и учиться, путешествовать, планировать романтические свидания и проводить время с семьей. Мы можем расцветать при звуках любимой музыки, переноситься в летний сад морозной зимой, услышав ноты знакомого аромата, вдохновляться при виде нежного бутона или игры света в россыпи драгоценных камней…
Британский бренд ювелирных украшений LAV'Z добавляет еще чуточку магии в нашу повседневную жизнь. Выбирая изделия бренда, вы можете стать соавтором уникального ювелирного творения, собственного талисмана, хранящего вашу историю, как настоящую драгоценность.
Дизайнеры LAV'Z виртуозно воплощают четкие и лаконичные линии в стерлинговом серебре с покрытием Vermeil из розового и желтого золота или родиевым нанесением, а вплетение драгоценных и полудрагоценных камней создают магию и волшебство!
Человечеству издавна известны их чудесные силы, которые широко используются и по сей день. Придавать решительность, наполнять энергией, окутывать романтикой, снимать нервное напряжение… А также многие другие свойства приписывались сокровищам земли. Сегодня благодаря ювелирам LAV'Z мы можем воспользоваться этими дарами, подобрав для своего украшения камень по знаку зодиака или собрав уникальный комплект из нескольких кулонов в зависимости от их свойств.
Кольца и кулоны, подвески и чокеры, моно-серьги и пусеты идеально сочетаются между собой, создавая столь актуальный эффект многослойности, который не первый сезон владеет подиумами Недель Моды в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке.
Но LAV'Z идет еще дальше в своем желании помочь вам создать уникальное украшение и в качестве подарка предлагает делать гравировку с памятной датой, дарственной надписью или любой другой фразой, особенной для вас! Гравировку можно будет сделать буквально за несколько минут в магазине или на сайте при заказе украшения.
Узнайте больше на www.lavzjewellery.com, а также у консультантов LAV'Z в ТЦ «Метрополис» по адресу: Ленинградское шоссе, 16А, строение 4.
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