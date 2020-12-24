Лайфхаки по уходу за блондом от блогера

Мода на блонд появилась еще до времен прекрасной Мэрилин Монро и по настоящее время считается актуальным колористическим выбором не только у женщин, но и у мужчин. Красивый блонд может иметь разные оттенки, от нежный теплых тонов, до стильных холодных. Для каждого оттенка есть свои лайфхаки, чтобы придать свежесть цвету и поддержать плотность волоса. О том, какие есть способы для сохранения красоты блонда, расскажет Яна Левенцева, топ travel-блогер России, арт-фотограф, бизнесвумен, визажист, автор многочисленных инфопродуктов.

«Ухоженные, здоровые волосы всегда были эталоном эстетической красоты. Для того, чтобы быть их обладательницей, необходимо уделять должное внимание процедурам и используемым продуктам, исходя от цвета, типа и структуры. Каждый волос нужно питать, для сохранения его эластичности и уникальности, особенно при частом окрашивании, а в случае с блондом это должно быть по умолчанию» рассказывает Яна Левенцева.

Лайфхаки для поддержания идеального блонда

Известно, что для того, чтобы иметь идеальный блонд нужно либо с ним родиться, либо создать. Но для второго потребуется немало усилий, так как переход в светлые тона зачастую происходит путем обесцвечивания, что может неблагоприятно сказаться на качестве волоса. Чтобы получить желаемый результат и сохранить жизненную силу волоса необходимо знать о следующих лайфхаках:

- Хорошее увлажнение. Из-за химических реакций, во время окрашивания, волос становится хрупким и обезвоженным, поэтому его необходимо питать. В этом поможет правильно подобранный шампунь, кондиционер и маска, но также потребуется несмываемый уход (с содержанием SPF – фильтров) и термозащитные средства, особенно если часто используется фен или горячие инструменты для укладки. Раз в месяц посещать салонные процедуры, они поспособствуют сохранению тонуса и упругости.

- Фиолетовый шампунь. Идеально подойдет в чередовании с обычным, поможет устранить желтый пигмент, придав волосу легкий холодный оттенок. При использовании главное не передерживать, иначе структура волоса впитает большое количество пигмента и вместо пепельного блонда, получим синий.

- Мыть голову в теплой, немного прохладной воде. Благодаря этому волосы станут более сияющими, гладкими, а также облегчается процесс расчесывания.

- Правильная прическа. Если блонд не родной цвет, есть вероятность того, что при отрастании волос, корни будут выглядеть контрастно на фоне общей длины. Для поддержания эстетического вида есть «хитрые прически», такие как высокий хвост или пучок. С их помощью отрастающие корни не будут бросаться в глаза и поход к парикмахеру не на долго можно отложить.

- Масло. После окрашивания риск иметь сухие и ломкие кончики велик. И чтобы волосы не выглядели, как солома их необходимо хорошо питать, в этом помогут органические масла, либо увлажняющий крем для лица. Небольшое количество средства наносим на концы, чтобы не утяжелить сам волос.

- Ромашка. Ее отвар поможет придать блонду теплый, золотистый оттенок. Для этого необходимо заварить настой и ополоснуть им чистые волосы по длине, не смывая.

- Реже мыть. Приучить себя мыть волосы не чаще, чем раз в три дня. Таким образом цвет дольше сохранится, и кожа головы со временем будет чувствовать себя комфортно более длительное время, не выделяя активно себум (кожное сало).

Иметь красивый, ухоженный блонд – это роскошь в наше время. Все возможно, зная определенные лайфхаки, которые станут верными друзьями в создании ежедневного образа. Но стоит помнить, что важен не только уход, но и мастер, которому можно доверить свои волосы. Выбор хорошего специалиста и есть основа идеального блонда.