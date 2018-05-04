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Артем Кузелев

Лайнер для коллекции Chanel. Cruise, 2019

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  • 04 Мая 201812:50
Сюжеты: Chanel, cruise 2019

Карл Лагерфельд не нашел соответствующего судна для проведения круизного шоу, поэтому построил океанский лайнер длиной 330 футов в Гранд-Пале.

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  • Декорации показа

Как лучше демонстрировать круизную коллекцию, если не в самом круизе? Креативный директор Chanel решил этот вопрос по-своему. В огромном зале парижского Гранд-Пале для Карла Лагерфельда выстроили настоящий океанский лайнер длиной 330 футов. На его же палубе прошла и вечеринка, завершившая вчерашний показ. Среди гостей по традиции можно было увидеть огромное количество знаменитостей, в том числе и муз дизайнера: Марго Робби, Кристен Стюарт и Лили-Роуз Депп.

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  • Chanel. Cruise, 2019

Сама коллекция выдержана в морской тематике, подкрепленной расслабленными силуэтами, спортивным стилем и элементами поп-музыки шестидесятых. Почти каждый образ был основан на универсальной конструкции из отдельного верха и юбки, поэтому гости показа могли видеть обнаженные полоски животов моделей. Вечерние версии контрастировали с вышитыми матросскими полосками россыпями конфетти-блесток на талии и рукавах. Во многом дизайн круизной коллекции оказался вдохновленным виртизмом, малоизвестным британским художественным движением начала XX века, а также стиле оп-арт, явленном в камуфляжных моделях. Как всегда, получилось масштабно, грандиозно и очень красиво!

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