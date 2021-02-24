Le Journal Intime представил капсульную коллекцию Rebelle

В центре внимания новой капсульной коллекции Rebelle - в переводе «непокорная» - природная сила и красота женщины, ее свобода и естественная сексуальность.

В капсуле представлены три модели боди – асимметричное, с длинными и короткими рукавами, бюстгальтер с бархатными бретелями и корсет в двух цветовых сочетаниях - новая категория бренда Le Journal Intime, поддерживающая актуальный тренд на расширение границ бельевой темы в casual гардеробе. Все изделия выполнены из эластичной мелкоячеистой ткани, которая обеспечивает мягкое прилегание, позволяя коже дышать и подчеркивая естественную красоту женского тела.

В продолжение ключевой темы коллекции был использован дерзкий камуфляжный принт в природных оттенках коричневого, зеленого, бежевого и хаки. Полупрозрачная сетка гармонирует с естественным оттенком кожи, создавая на теле фактурный визуальный эффект.

Изделия из капсульной коллекции Rebelle выходят за рамки бельевого гардероба и помогут создать смелые образы, свободные от правил и шаблонов.