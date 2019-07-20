Леандра Медин создаст коллекцию для марки Mango

Основательница сайта Man Repeller Леандра Медин и испанский бренд Mango готовят совместную коллекцию.

Испанская марка продолжает свой масштабный проект по созданию капсульных коллекций в соавторстве с креативными персонами мира моды и искусства. На этот раз руководство Mango объявило об очередной коллаборации с Леандрой Медин. Источником вдохновения для создания новой коллекции стал ироничный подход Леандры к моде и одежде. Релиз капсулы намечен на октябрь этого года, тогда же вещи появятся в продаже.