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Артем Кузелев

Леандра Медин создаст коллекцию для марки Mango

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  • 20 Июля 201918:02
Сюжеты: Mango

Основательница сайта Man Repeller Леандра Медин и испанский бренд Mango готовят совместную коллекцию.

Испанская марка продолжает свой масштабный проект по созданию капсульных коллекций в соавторстве с креативными персонами мира моды и искусства. На этот раз руководство Mango объявило об очередной коллаборации с Леандрой Медин. Источником вдохновения для создания новой коллекции стал ироничный подход Леандры к моде и одежде. Релиз капсулы намечен на октябрь этого года, тогда же вещи появятся в продаже.

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