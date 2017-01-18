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Артем Кузелев

Леди Гага не получит роль Донателлы Версаче

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  • 18 Января 201714:27
Сюжеты: Леди ГаГа (Lady GaGa), Versace

Из-за своего плотного рабочего графика поп-звезда не сможет принять участие в новом проекте режиссера Райана Мерфи.

Вопреки информации, которая появилась в прошлом году, Леди Гага не сыграет Донателлу Версаче в предстоящем сезоне «Американской истории преступлений». ТВ-проект расскажет об убийстве Джанни Версаче в 1997 году, однако поп-звезда не сможет принять в нем участие из-за своего рабочего графика. Как сообщил Мерфи, съемки сериала назначены как раз на тот период, когда Леди Гага будет вести подготовку к выступлению на Super Bowl, а затем отправится в гастрольный тур.

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